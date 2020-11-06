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Алматинцы пожаловались на горы асфальта и грунта: подрядчик устранил замечания

6 Ноября 2020 15:12
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Алматинцы пожаловались на горы асфальта и грунта: подрядчик устранил замечания

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Ауэзовском районе Алматы подрядчик, который оставил горы асфальта и грунта после ремонта дорог, устранил замечания нуротановцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии «Nur Otan».

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Замечания по дорожно-ремонтным работам по улице Лодыгина, протяженностью 750 метров, которые проходили от Щепкина до улицы Пятницкого были устранены в указанный срок.

Напомним, ранее образовавшиеся напротив школы-интерната № 4 для слепых и слабовидящих детей высоченные груды предыдущего асфальтового покрытия, стали предметом серьезного партийного разбирательства с подрядной организацией.

Подрядная организация выполнила свои обещания, данные нуротановцам в ходе партийного контроля.

«Подобные успехи в работе заключаются в четком взаимодействии и слаженных действиях между Комиссией партийного контроля городского филиала партии «Nur Otan» и нуротановцами на местах. Огромную помощь в работе партийного контроля нашему районному филиалу партии оказывает директор Алматинского политехнического колледжа Толеугали Тайтулеев, который на общественных началах возглавляет районную комиссию партийного контроля», - отметил консультант Ауэзовского районного филиала партии Даурен Ботбай.


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#Алматы   #Нур Отан  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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