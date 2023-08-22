Алматинцы получили медпомощь на 79,2 млрд тенге по ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первые полгода застрахованные в системе ОСМС алматинцы получили медицинские услуги на сумму 79,2 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга сообщил директор алматинского Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Тлеухана Абилдаева, большую часть денег Фонд медстрахования направил на стационарное лечение жителей, это – свыше 44,1 млрд тенге. Еще около 3,2 млрд тенге направлено на оплату услуг дневного стационара.

«По обращениям в медорганизации можно понять, что спросом у населения всегда была дорогостоящая диагностика, консультации узких врачей, а также лабораторные анализы. За полгода расход на эти цели составил 14,6 млрд тенге», - отмечает директор филиала.

Также, порядка 14,6 млрд тенге выплачено медицинским организациям за оказание консультативно-диагностической помощи. Среди них наиболее востребованными остаются компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ/МРТ). За шесть месяцев 2023 года по Алматы оказано более 46 тысяч услуг КТ на сумму 890,5 млн тенге, более 33 тысячи услуг МРТ на сумму порядка 542 млн тенге, порядка 6,4 тысячи услуг позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на сумму 2,2 млрд тенге.

«Система ОСМС также покрывает высокотехнологичные медицинские услуги, стоимость которых может варьироваться до несколько миллионов тенге. Так, за шесть месяцев текущего года на операции и манипуляции с использованием высоких технологий было направлено 11,7 млрд тенге. Также алматинскими стационарами проведено 2 226 сосудистых и нейрососудистых операции на сумму 2,7 млрд тенге. Также проведено 34 трансплантаций почек на общую сумму 170 млн тенге», - добавил Тлеухан Абилдаев.