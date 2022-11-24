Алматинцы получили бесплатные лекарства на сумму 20 млрд тенге

24 Ноября 2022, 13:18

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев этого года алматинцев обеспечили лекарствами на сумму около 20 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора филиала Фонда медстрахования Жанар Кенжебаева отметила, что с внедрением ОСМС застрахованные алматинцы активно пользуются дорогостоящими медицинскими услугами. Важно отметить, что расширился пакет не только медуслуг, но и перечень необходимых лекарственных средств по видам заболеваний.

На сегодня в рамках пакетов ОСМС и ГОБМП предусмотрена выдача лекарственных средств по 110 видам заболеваний, в том числе по коронавирусной инфекции.

«На 2022 год по Алматы для обеспечения пациентов на амбулаторном уровне лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема и в пакете медстрахования выделено финансирование на сумму 26,6 млрд тенге», - прокомментировала Жанар Кенжебаева.

Спикер уточнила, что в пакете ГОБМП лекарства могут получить граждане Казахстана, иностранцы, имеющие вид на жительство, которые состоят на диспансерном учете по 47 видам заболеваний. В пакете ОСМС - застрахованные граждане, состоящие на диспансерном учете. По медстраховке можно получить лекарства по 27 нозологиям для взрослых и по 52 для детей. Дети до 18 лет могут получать лекарственные средства при установлении диагноза врачом.

Чтобы получить бесплатные лекарства, гражданам необходимо прикрепиться к медицинской организации, встать на диспансерный учет по заболеванию, получить рецепт на выдачу лекарств от участкового врача/терапевта/профильного специалиста.

Подробный перечень лекарственных средств, предоставляемых в пакете ОСМС, можно посмотреть здесь.