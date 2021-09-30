Алматинцы получили бесплатные лекарства на 14,9 млрд тенге
Он отметил, что с внедрением ОСМС застрахованные алматинцы активно пользуются дорогостоящими медицинскими услугами. Важно отметить, что расширился пакет не только медуслуг, но и перечень необходимых лекарственных средств по видам заболеваний.
На сегодня в рамках пакетов ОСМС и ГОБМП предусмотрена выдача лекарственных средств по 126 видам заболеваний, в том числе по коронавирусной инфекции.
«На 2021 год по Алматы для обеспечения пациентов на амбулаторном уровне лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема и в пакете медстрахования выделено финансирование на сумму 19 млрд тенге»,- прокомментировал директор филиала.
В фонде медстрахования отметили, что лекарства в пакете ГОБМП могут получить граждане Казахстана, иностранцы, имеющие вид на жительство, которые состоят на диспансерном учете по 47 видам заболеваний. А в пакете ОСМС застрахованные граждане, состоящие на диспансерном учете. По медстраховке можно получить лекарства по 27 нозологиям для взрослых и по 52 для детей. Дети до 18 лет, в свою очередь, могут получать лекарственные средства при установлении диагноза врачом.