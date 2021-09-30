Алматинцы получили бесплатные лекарства на 14,9 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За 9 месяцев текущего года алматинцы были обеспечены лекарственными средствами на сумму порядка 14,9 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что с внедрением ОСМС застрахованные алматинцы активно пользуются дорогостоящими медицинскими услугами. Важно отметить, что расширился пакет не только медуслуг, но и перечень необходимых лекарственных средств по видам заболеваний.

На сегодня в рамках пакетов ОСМС и ГОБМП предусмотрена выдача лекарственных средств по 126 видам заболеваний, в том числе по коронавирусной инфекции.

«На 2021 год по Алматы для обеспечения пациентов на амбулаторном уровне лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема и в пакете медстрахования выделено финансирование на сумму 19 млрд тенге»,- прокомментировал директор филиала.

В фонде медстрахования отметили, что лекарства в пакете ГОБМП могут получить граждане Казахстана, иностранцы, имеющие вид на жительство, которые состоят на диспансерном учете по 47 видам заболеваний. А в пакете ОСМС застрахованные граждане, состоящие на диспансерном учете. По медстраховке можно получить лекарства по 27 нозологиям для взрослых и по 52 для детей. Дети до 18 лет, в свою очередь, могут получать лекарственные средства при установлении диагноза врачом.