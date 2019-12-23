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Алматинцы погасили налоговые долги на 16 млн тенге перед Новым годом

23 Декабря 2019 13:05
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Алматинцы погасили налоговые долги на 16 млн тенге перед Новым годом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подведены предварительные итоги акции «Встречаем Новый год без налоговых долгов». В период с 27 ноября по 14 декабря текущего года взыскано задолженности в бюджет на сумму 16 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вместе с тем, за данный период общее количество снижения задолженности по налогу на транспорт с физических лиц составило 150 млн тенге, или добровольно погашено долгов 3 531 налогоплательщиками. М ероприятие по взысканию задолженности будет проводиться на постоянной основе до конца текущего года», - сообщили в Департаменте государственных доходов по Алматы.

В ведомстве просят всех погасить налоговую задолженность, не дожидаясь принудительных мер взыскания, что позволит сэкономить на уплате дополнительных расходов частных судебных исполнителей.

«Дополнительно сообщаем, что до конца года у налогоплательщиков есть возможность воспользоваться программой Налоговой амнистии для физических лиц по списанию пеней и штрафов, единственным условием которой является уплата основного долга по налогам», - добавили в департаменте.

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Ключевые слова: Алматы, Другие государственные органы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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