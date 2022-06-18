18 Июня 2022 08:29

Алматинцы подняли проблему бродячих собак

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев призвал к ответственности владельцев домашних питомцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница микрорайона Алатау обратилась к акиму во время встречи с населением Медеуского района.

«У меня проблема стоит остро о бродячих собаках. Сейчас лето, дети гуляют на улице, у нас большой микрорайон. Много жилых домов, детских площадок и собаки атакуют наш поселок. Как решить эту проблему? Нам нужна ветеринарная клиника, территория для выгула собак. Помогите нам с этим вопросом».

Глава мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что соответствующие средства выделены для отлова собак. Также в городе продолжается чипирование.

«Но вы сейчас задали очень интересный вопрос для меня. Мы говорим о бездомных собаках, а также вы просите территорию для выгула наших домашних питомцев. Либо мы боремся с бездомными. Давайте мы определимся, что для вас важнее», - отметил Досаев.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин добавил, что 130 обращений было с начала года. Он признался, что по микрорайону Алатау обращений немного, но проблема с бродячими собаками есть.

Заместитель акима города Алишер Абдикадыров заметил, что в день специалистам отлова поступает до 30 заявок, они ловят до 25 бездомных животных.

Ерболат Досаев обратился к владельцам домашних животных.

«Я хочу обратиться к владельцам наших домашних питомцев. Многие бродячие бездомные собаки пришли из домов. Сначала в семьях заводят животное, была радость общения, потом это стало ежедневной заботой, они все-таки живые. Но оказываются на улице, превращаются в бездомных, сбиваются в стаи. И уже происходят разные события. Вы знаете, у нас в республике в разных местах происходили и есть, к сожалению, жертвы среди детей, особенно маленьких. Но давайте будем ответственными, когда мы принимаем решение, когда нас дети очень сильно просят. Мы должны быть до конца ответственными и понимать, что дети могут устать, они первый месяц порадуются, а дальше это становится заботой старших. Поэтому, если берем, то несем ответственность до конца, для того, чтобы такие кейсы не возникали», - заметил градоначальник.