Алматинцы поделились мнением о роли и значимости Конституции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30 августа казахстанцы отмечают День Конституции. Ровно 26 лет назад на всеобщем референдуме был принят Основной закон страны. Алматинцы поделились мнением о том, какую роль сыграло это событие в истории Независимого Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы отмечаем 30-летие нашей Независимости, и мировое сообщество признало уникальность казахстанской модели, обеспечивающей гармонию в нашем полиэтничном обществе, высоко оценивая эффективность ее деятельности. Для нас важно сохранить эти ценности. Этот праздник олицетворяет торжество и силу основного закона, по которому живет наша страна. Выражая волю и интересы народа, наша Конституция служит укреплению государственности, стабильности, обеспечению прав и свобод граждан», - отметил журналист, писатель, член Союза писателей Казахстана, почетный журналист Казахстана Кайым-Мунар Табеев.

«В этом году нашей Конституции исполняется 26 лет. Благодаря главному документу страны создалась прочная правовая основа нашей Независимости. Конституция - гарант благополучия», - считает студентка факультета международной экономики университета «Туран» Аружан Зайргельдинова.

«Конституция - основной Закон Республики Казахстан. Я думаю, что каждый человек должен воспринимать День Конституции как важное событие в жизни государства. Конституция - документ определяющий, закрепляющий систему, прежде всего, прав и свобод граждан. Тем самым, гарантирующий их исполнение, целостность и развитие, процветание государства», - поделилась мнением профессор практики Алматы менеджмент университета Гульнара Асемкулова.

«Конституция нужна. Потому что это основа всех законов нашего государства. Это крепость человека в правовом мире, которое гарантирует справедливое существование в стране. На основе Конституции выходят все новые законы. Жаль, что не все казахстанцы знают свои права. Наша задача - использовать на практике весь потенциал, заложенный в Основном законе. Поэтому, я думаю, что это день очень важен для всех нас», - сказал алматинец Аслан Тагабай.

Напомним, в Казахстане празднуют 26-летие Дня Конституции страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции.