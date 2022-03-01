Алматинцы поблагодарили врачей за профессионализм

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 марта отмечается День благодарности. В честь этого праздника жители Алматы выражают свою благодарность медицинским работникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Многочисленные слова благодарности поступили в адрес медицинских сотрудников центральной городской клинической больницы.

«Отделение ортопедии центральной горбольницы, которое возглавляет Таукелов Канат Танирбергенович, это отделение, где встречают больных, несмотря ни на что. Днем и ночью они делают все соответствующие операции. Врачи уже в 8 часов утра заходят в палаты, спрашивают6 «Как ваши дела? Как вы себя чувствуете? Вот это надо вам сегодня сделать, такую реабилитацию вам надо пройти». Мы, пациенты, очень благодарны им, начиная от заведующего до младшего персонала. Я прохожу второй курс лечения в этой больнице. Массажистка, которая делает мне массаж - замечательная женщина, таких массажисток, таких медсестер днем с огнем надо поискать. Желаю всем успехов в работе, главное - здоровье, чтобы никогда у них ничего не болело. И чтобы мы всегда могли прийти к ним со всеми своими болячками, и чтобы они нас ставили на ноги. Успехов вам и дальнейшего карьерного роста», - сказала пациентка центральной городской клинической больницы Фарида Орашева.

Другая пациентка центральной городской клинической больницы Гульзада Турбашова выражает слова благодарности врачам нейрохирургического отделения, в частности Моштаеву Асету Абдикалиевичу, Сарсенбаеву Талгату Жаксылыковичу.

«Очень грамотные врачи, специалисты своего дела. Также спасибо заведующему отделения Сулейменову Ермеку Халибековичу и всем медсестрам и младшим сотрудникам. Еще и поварам спасибо, за их вкусную еду», - сказала она.

Пациентка ЦГКБ выражает слова благодарности всему медицинскому персоналу, особенно отделению КВИ 2, своему лечащему врачу Пралиеву Ардаку Руслановичу за профессионализм в лечении.

«Мне стало легче в течение суток. Сейчас я уже дома и хочу сказать огромное спасибо. Я вам всем желаю поменьше тяжелых больных. За время лечения все делали с профессионализмом, спасибо вам огромное», - сказала она.

Еще одна пациентка этого медучреждения Мадина выразила благодарность заведующей отделения КВИ №5 Жансеитовой Гульмире Пернехановне, лечащему врачу Бейсенбаевой Галие Габитовне и всему медперсоналу.

«Спасибо вам за помощь и доброе отношение, за поддержку в это трудное время. Желаю всем здоровья!» - сказала Мадина.

Алматинка, заболевшая коронавирусом, поблагодарила врачей ЦГКБ.

«Говорят, пока не окажешься сама в этой ситуации - серьезно воспринимать не будешь. Именно. Так и думала до тех пор, пока не заболела. И несмотря на все предпринятые мною меры - поражение легких было серьезным. Но сейчас не обо мне. Я пишу этот пост про героев - врачей, сестер и вообще всех, кто работает в центральной городской клинической больнице. Меня на карете скорой доставили сюда. Я искренне благодарю бога, что я попала в эту большую дружную команду профессионалов. Это врачи, которые бьются за каждую жизнь, поступившую к ним «в руки». И я обнимаю эти руки и преклоняю колени перед ними», - написала пациентка.

Другая женщина поблагодарила медперсонал больницы Центра перинатологии и детской кардиохирургии.

«Я выходила из автобуса и упала, когда пришла домой, пошел отек по всему телу. Состояние резко ухудшилось, болел живот, поднялось давление, голова пульсировала. Я вызвала «скорую», и меня привезли в центр перинатологии и детской кардиохирургии. Как приехала сюда, после всех обследований меня сразу же прооперировали. Когда очнулась, сказали, что дети находятся в реанимации. Конечно же, я очень переживала за них, так как один из них был очень слабый. Но благодаря вниманию и профессионализму реаниматологов, неонатологов и других специалистов этого центра мои малыши быстро поправились. После 10 дней нас из реанимации перевели в отделение. Сейчас дети уже набрали вес, один уже более 2 кг весит, младший – 1600 граммов. Выражаю особую благодарность реаниматологам, неонатологам и всем медицинским сотрудникам, которые боролись за наши жизни, здоровья вам крепкого!» − поблагодарила роженица.

Зейнулла Джусупов выразил благодарность руководителю управления общественного здоровья Алматы Нариману Табынбаеву и коллективу Алматинского онкологического центра.

«Я являюсь пациентом Алматинского онкологического центра. Хочу выразить слова благодарности всему коллективу медучреждения. Персонально мне бы хотелось выделить заведующую отделения диагностики Кирсанову Нину Ринатовну, старшую медсестру данного отделения. Особо хочется сказать о главвраче отделения лучевой терапии Ешкине Евгении Ивановиче, докторе Раимбекове Рауане Бахтыбековиче и медсестре Бапановой Карлыге Астанбековне. Не побоюсь высокопарных слов, но их профессионализм и человеческие качества в трудный период пандемии COVID-19 заслуживают благодарность и поощрение. Желаю вам и всему коллективу, которым вы руководите, успехов в вашем благородном труде» - сказал Зейнулла Джусупов.

Также теплые слова от пациентов получили и сотрудники городской поликлиники №36. Главный врач медучреждения Гульжанат Тлеген поздравила пациентов с Днем благодарности и пожелала им крепкого здоровья.

Ранее алматинцы обратились к медикам со словами благодарности.