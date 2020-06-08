Алматинцы по WhatsApp могут пожаловаться на нарушителей предписаний санврача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители и гости Алматы могут обратиться с жалобой либо предложением по улучшению ситуации в системе здравоохранения города по WhatsApp, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров заявил, что ранее обратную связь с населением устанавливали руководители или заместители руководителя поликлиники. Они проводили регулярные встречи с населением, рассказывали о проделанной работе, слышали о проблемах населения.

«С учетом карантинного режима эта практика встреч была приостановлена. В ближайшее время данная работа будет возобновлена в онлайн-формате. Помимо имеющегося канала связи, хочу объявить об еще одном удобном канале для населения связи: это сообщение через WhatsApp по номеру 8 777 888 81 03. Теперь жители и гости Алматы могут обратиться с жалобой либо предложением по улучшению ситуации в системе здравоохранения города. Все сообщения будут рассмотрены и приняты во внимание», - сказал Камалжан Надыров.

Он добавил, что на данный номер можно будет отправлять фотографии и видео о фактах нарушения предписания главного госсанврача города.