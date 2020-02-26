Алматинцы отчислили более 54 млрд тенге в Фонд медицинского страхования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 21 февраля 2020 года в Фонд медицинского страхования поступило порядка 267,2 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пятая часть от всех средств по-прежнему принадлежит Алматы. В целом, с 1 июля 2017 года по 21 февраля 2020 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 54,5 млрд тенге за 1 млн 485 тыс. человек. Основная часть поступлений, или свыше 51,1 млрд тенге, – это отчисления работодателей, а 3,4 млрд тенге – взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера», - отметил директор филиала Нурлыбек Кабдыкапаров.

Также единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили 8775 самозанятых алматинцев на сумму 32,2 млн тенге.

Напомним, что с января 2019 года введен единый совокупный платеж (ЕСП). ЕСП, помимо других видов социальных платежей, также включает в себя оплату за ОСМС, что позволит его плательщикам участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования.

Платеж распространяется на физические лица, осуществляющих деятельность с целью получения заработка, которые не используют труд наемных работников, выполняют работы или оказывают услуги физическим лицам. Платеж составляет 1 МРП в городах республиканского значения и областных центрах, и 0,5 МРП – для сельского населения. То есть, для Алматы – 2651 тенге.