Алматинцы отчислили более 50 млрд тенге в Фонд медицинского страхования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На конец 2019 года в Фонд медицинского страхования поступило порядка 246 млрд тенге. Об этом сообщили представители филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пятая часть от всех средств по-прежнему принадлежит Алматы. В целом, с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2020 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 50 млрд тенге за 1 млн 448 тыс. человек. Основная часть поступлений или свыше 47,9 млрд тенге – это отчисления работодателей, а 2,5 млрд тенге – взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера», - отметил директор филиала Нурлыбек Кабдыкапаров.

Также единый совокупный платеж за себя с начала года оплатили 5851 самозанятых алматинцев на сумму 20,6 млн тенге.

Напомним, что с января 2019 года введен единый совокупный платеж (ЕСП). ЕСП, помимо других видов социальных платежей, также включает в себя оплату за ОСМС, что позволит его плательщикам участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования.

Платеж распространяется на физические лица, осуществляющие деятельность с целью получения заработка, которые не используют труд наемных работников, выполняют работы или оказывают услуги физическим лицам. Платеж составляет 1 МРП в городах республиканского значения и областных центрах и 0,5 МРП для сельского населения. То есть, для Алматы - 2651 тенге.