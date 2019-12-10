Алматинцы отчислили более 48 млрд тенге в Фонд медстрахования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2017 года по 30 ноября 2019 года в Фонд социального медицинского страхования поступило порядка 233 млрд тенге. Об этом сообщили в филиале по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Город Алматы по-прежнему занимает лидирующую позицию по выплатам в разрезе регионов – пятая часть от всех средств. При этом общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 48 млрд тенге за 1 млн 428 тыс. человек. Основная часть поступлений, или свыше 45,5 млрд тенге, – это отчисления работодателей, а 2,5 млрд тенге - взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера», - отметил директор филиала Тлеухан Абилдаев

Также единый совокупный платеж за себя с начала года оплатили 5136 самозанятых алматинцев на сумму 17,6 млн тенге.

Напомним, что с января 2019 года введен единый совокупный платеж (ЕСП). ЕСП, помимо других видов социальных платежей, также включает в себя оплату за ОСМС, что позволит его плательщикам участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования.

Платеж распространяется на физические лица, осуществляющие деятельность с целью получения заработка, которые не использует труд наемных работников, выполняют работы или оказывают услуги физическим лицам. Платеж составляет 1 МРП в городах республиканского значения и областных центрах, и 0,5 МРП - для сельского населения. То есть для Алматы - 2 525 тенге.