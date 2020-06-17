Алматинцы отчислили более 16 млрд тенге в Фонд медицинского страхования с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первые пять месяцев 2020 года в Фонд медицинского страхования поступило порядка 91,5 млрд тенге. Об этом сообщили представители филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пятая часть от всех средств по-прежнему принадлежит Алматы. В целом, с 1 января по 29 мая 2020 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила 16 млрд тенге за более 1 млн человек. Основная часть поступлений или свыше 10,9 млрд тенге – это отчисления работодателей, остальные 5,2 млрд тенге – взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера», - отметил директор филиала Тлеухан Абилдаев

Также наблюдается рост плательщиков ЕСП. Если в апреле текущего года число самозанятых граждан, оплативших ЕСП, составляло 1,8 млн, то в мае этот показатель вырос до 2,2 млн. Таким образом, единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили около 170 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 210 млн тенге.