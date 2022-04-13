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    12:40, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Алматинцы недовольны состоянием русла реки Есентай

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы обратили внимание на отсутствие воды, неприятный запах, неочищенный каскад от ила, земли и других отложений на реке Есентай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пользовательница социальной сети Facebook Ewa Karal просит очистить от мусора и облагородить речку Есентай в районе улиц Бухар-Жырау-Сатпаева и проспекта Абая.

    Еще один активист города Ержан Шакаев предлагает неравнодушным жителям самим почистить реку, если власти города не будут реагировать на их обращения.

    В управлении зеленой экономики города ответили, что с прошлой недели началась очистка русла реки Есентай.

    «Насчет воды. Вы сами знаете, что с прошлого года у нас идет реконструкция реки Есентай, от дамбы до улицы Жамакаева. Ремонтные работы завершатся 15 июня, после этого мы туда будем пускать воду. Насчет очистки. Да есть участок ниже проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева. У нас это обслуживает ГУ «Казселезащита». Они на прошлой неделе уже начали механичную и санитарную очистку русла реки. Мы держим этот вопрос на контроле», - ответил и.о. руководителя управления зеленой экономики города Серик Адильбаев.


    Теги:
    Вода Общество Алматы Происшествия
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