Алматинцы недовольны состоянием дорог - Ерболат Досаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы остро встал вопрос проведения текущего ремонта дорог из-за образования выбоин, просадки люков и проведения аварийных и плановых разрытий коммунальными предприятиями в зимнее время. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерболат Досаев в ходе совещания, где приняли участие руководители профильных управлений и подведомственных организаций акимата, акимы районов, представители подрядных организаций и строительных компаний, отметил, что после зимнего периода у жителей города вызывает заслуженное недовольство текущее состояние дорог.

«Есть постоянные и справедливые нарекания со стороны жителей по поводу длительных перекрытий улиц, связанных с задержками работ по срокам. Текущие подходы к работе, формализм и уровень качества недостаточны, утвержденные стандарты, как показала практика, не работают. Городу необходимы качественные дороги. Компании, которые не справятся с работой, больше не смогут заниматься ремонтом в городе», – сказал Ерболат Досаев в ходе совещания.

Градоначальник поручил устранить все недочеты, которые подрядные организации допустили в прошлом году. Также в ходе совещания Ерболат Досаев отметил, что сегодня настоящим «бичом» дорог являются люки. Из-за их низкого качества и нарушения технологии укладки повсеместно происходит просадка асфальта, образуются ямы, выбоины, сколы и трещины.

«Для предотвращения подобных случаев в прошлом году по поручению акима Алматы в тестовом режиме были установлены 25 люков по новой технологии с «плавающими» корпусами, применяемые за рубежом. Для снижения колееобразования асфальта на основе международного опыта продолжаются испытания по пилотному использованию асфальтобетонной смеси с применением полимеров на трех участках по улице Гоголя. Новые решения показали свою эффективность и выдержали нагрузки в осенне-зимний период. Ерболат Досаев поручил широко применять их во время среднего ремонта и строительства новых дорог», - сообщили в пресс-службе акимата.

В этом году в мегаполисе планируется строительство дорог в пяти микрорайонах города: Кайрат, Алгабас, Акжар, Шугыла и Шанырак-1. Средним ремонтом будет охвачено 220 улиц протяженностью свыше 200 км, текущим ремонтом – более 350 тысяч квадратных метров. На эти цели выделено 20 млрд тенге и 2,8 млрд тенге, соответственно. В планах также ремонт тротуаров протяженностью 30 км и 40 остановочных комплексов.