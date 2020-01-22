Алматинцы на покупку «крутых» автономеров потратили свыше 1,2 млрд тенге
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственной корпорацией «Правительство для граждан» в прошлом году были оказаны 27,3 млн услуг по республике, 3 992 218 из них были предоставлены филиалом по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил в ходе итогового брифинга за 2019 год директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматы Данияр Кирикбаев, более 1,2 млн услуг из 3,9 млн были предоставлены в электронном формате.
Таким образом, в прошлом году количество получивших услуги самостоятельно увеличилось на 88,9%.
Кроме того, специализированными отделами ЦОН города Алматы были оказаны 799 819 государственных услуг, из них по государственной регистрации и учета транспортных средств – 665 262, по выдаче водительских удостоверений – 106 060 услуг.
Также за 12 месяцев прошлого года реализовано 4664 номера повышенного спроса на сумму 1 207 176 350 тенге.
Созданы условия для автовладельцев – на портале «Электронного правительства» введены сервисы по оказанию услуг по регистрации автомобилей и замене водительских удостоверений. Однако население по-прежнему обращается в спецЦОНы.
С момента открытия первого специализированного ЦОНа в Алматы количество оказанных услуг автовладельцам повысились в пять раз. В связи с расширением территории города количество населения Алматы увеличилось в полтора раза.
После внедрения экстерриториального принципа по выдаче государственного регистрационного номера количество автомашин тоже увеличилось.
«Поэтому возникла необходимость в Специализированных ЦОНах, в городе работают 6 спецЦОНов. Два из них были открыты в 2019 году. Один СЦОН был открыт при поддержке мецената Жаксылыка Ушкемпирова и оказывает услуги жителям Алматы и Алматинской области. Строится автодром», - сообщил Данияр Кирикбаев.
По его словам, опыт отдела миграционного ЦОНа города Алматы, который был открыт полтора года назад, перенимают страны СНГ.
«Отделом в прошлом году были оказаны 173 583 услуги. Из них 113 021 услуга по временной регистрации иностранцев, 60 562 – регистрация по трудовому договору», - добавил он.
Следует отметить, что по межведомственным расчетам социальных выплат было оказано 250 052 услуги, из их по государственной регистрации недвижимости – 486 469, по линии технического обследования недвижимости – 38 799, а по линии земельного кадастра – 22 286 услуг.
Из имеющейся в реестре 723 госуслуг 580 услуг доступны в электронном формате. Через государственную корпорацию «Правительство для граждан» доступно 648 государственных услуг.
В филиале НАО «ГК «Правительство для граждан» по городу Алматы действуют 17 районных отделов, из них 10 районных отделов по обслуживанию населения, 6 специализированных отделов, Миграционный центр.
«Мы сейчас действуем по принципу «ЦОН в кармане». То есть, мы «цифровизируем» наше население, помогаем им быстро, а главное, оперативно получать государственные услуги», - заключил Данияр Кирикбаев.
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