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    13:13, 14 Март 2021 | GMT +6

    Алматинцы могут пожаловаться на переполненные автобусы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы часто жалуются на переполненные автобусы. Особенно это происходит в часы пик. Это может привести к росту заболеваемости коронавирусом. Координаторы мониторинговых групп просят жителей снимать на видео и сообщать о таких фактах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Да, есть такая проблема. Когда мы встречаемся с людьми, обсуждаем, говорят, что автобус на конечной стоит, потом один едет туда и собирает полный битком людей и везет как консервные банки. Я лично прощу жителей Алматы, если вы столкнулись с такими фактами, если вы видите, что автобус полный, пожалуйста, заснимите это на видео и отправьте нам», - сказал в ходе брифинга в РСК заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе РК Рафаэль Гасанов.

    Координатор мониторинговых групп при Комиссии по недопущению распространения коронавируса в городе Алматы Рауан Есиркенов заявил, что управлением городской мобильности на конечных остановках постоянно проводится дезинфекция общественного транспорта.

    «Да, мы признаем, что есть такие факты. Утром и вечером, когда люди ездят на работу и обратно домой, автобусы заполнены. У нас есть колл-центр 1308 при Центре развития Алматы (ЦРА), который работает 24 часа. Можете позвонить, снять на видео переполненный автобус и его номер. Мы предпримем меры», - добавил он.

    Между тем, в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что за последние сутки в Алматы зарегистрировано 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Транспорт Алматы
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