Алматинцы могут обратиться в ЦОН только по предварительной брони
Очередь можно забронировать онлайн через портал egov.kz , приложение egov mobile, телеграм-бот egovkzbot2.0 (@kenes1414bot ), а также позвонив в контакт-центр 1414. Клиенту при бронировании необходимо указать свои личные данные, выбрать регион, отдел ЦОН, время и дату посещения.
При бронировании алматинцы могут указать льготное окно, если относятся к категории многодетных семей, пенсионеров или лиц, имеющих инвалидность. Также можно выбрать оптовое окно, если в ЦОНе необходимо оформить несколько видов госуслуг одновременно.
Филиал Правительства для граждан рекомендует приходить в ЦОН на 10-15 минут раньше забронированного времени и соблюдать все санитарные требования. По постановлению санврача по субботам центры обслуживания населения работать не будут.
Ранее главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал , как будут работать банки в условиях ограничительных мер в Алматы.