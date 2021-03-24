Алматинцы могут обратиться в ЦОН только по предварительной брони

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ЦОНы города Алматы с 25 марта будут принимать клиентов только по предварительной записи с 09:00 до 18:00 часов из-за усиленного карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на филиал госкорпорации «Правительство для граждан».

Очередь можно забронировать онлайн через портал egov.kz , приложение egov mobile, телеграм-бот egovkzbot2.0 (@kenes1414bot ), а также позвонив в контакт-центр 1414. Клиенту при бронировании необходимо указать свои личные данные, выбрать регион, отдел ЦОН, время и дату посещения.

При бронировании алматинцы могут указать льготное окно, если относятся к категории многодетных семей, пенсионеров или лиц, имеющих инвалидность. Также можно выбрать оптовое окно, если в ЦОНе необходимо оформить несколько видов госуслуг одновременно.

Филиал Правительства для граждан рекомендует приходить в ЦОН на 10-15 минут раньше забронированного времени и соблюдать все санитарные требования. По постановлению санврача по субботам центры обслуживания населения работать не будут.

Ранее главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал , как будут работать банки в условиях ограничительных мер в Алматы.











