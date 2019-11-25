Алматинцы могут бесплатно получить юридические консультации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы могут бесплатно получить юридические консультации в рамках проектного офиса «Adaldyq Alany», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент юстиции города.

«Акция пройдет 26 ноября 2019 года с 10:00 до 13:00 часов, по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 47 с участием нотариусов, адвокатов, государственных и частных судебных исполнителей, представителей государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу, сотрудников Департамента юстиции Алматы», - говорится в сообщении ведомства.

Каждый житель мегаполиса сможет задать волнующие его вопросы по нотариальной и адвокатской деятельности, по защите прав интеллектуальной собственности, регистрации недвижимого имущества, юридических лиц, актов гражданского состояния, по исполнению судебных актов государственными и частными судебными исполнителями, этике сотрудников департамента.