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Алматинцы могут бесплатно получить юридические консультации

25 Ноября 2019 16:05
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Алматинцы могут бесплатно получить юридические консультации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы могут бесплатно получить юридические консультации в рамках проектного офиса «Adaldyq Alany», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент юстиции города.

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«Акция пройдет 26 ноября 2019 года с 10:00 до 13:00 часов, по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 47 с участием нотариусов, адвокатов, государственных и частных судебных исполнителей, представителей государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу, сотрудников Департамента юстиции Алматы», - говорится в сообщении ведомства.

Каждый житель мегаполиса сможет задать волнующие его вопросы по нотариальной и адвокатской деятельности, по защите прав интеллектуальной собственности, регистрации недвижимого имущества, юридических лиц, актов гражданского состояния, по исполнению судебных актов государственными и частными судебными исполнителями, этике сотрудников департамента.

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Ключевые слова: Алматы, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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