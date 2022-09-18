18 Сентября 2022, 14:46

Алматинцы массово отмечают День города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматы по традиции в третье воскресенье сентября встретили День города. В разных частях мегаполиса проходят мероприятия – концерты, выставки, представления и другое. Главным событием праздника является ежегодный фестиваль «Алма Fest». Фотокорреспондент МИА «Казинформ» побывал в парке Первого Президента и показал, как алматинцы отмечают праздник.

Организаторы фестиваля подготовили для жителей ярмарку яблок, большой концерт и различные активности. На главной площадке фестиваля были представлены 100 тонн местных яблок более чем 30 различных сортов.

На территории парка также размещены многочисленные зоны активности, ставшие уже традиционными для фестиваля. Это «Алма Әлемі» - зона живых инсталляций, с которыми фотографируются посетители. «Алма Этно» - этнозона, где гостям фестиваля демонстрируется историческая реконструкция жизни казахского аула. «Алма Көркем» - художественная зона, где проходит плэнер на тему «Сүйікті Алматы» с участием юных мастеров кисти, воспитанников художественных школ и колледжей. «Алма Жігер» - территория для активной молодежи и массового спорта. «Аллея здорового питания» - это оригинально оформленная прозрачными зонтиками аллея, на которой гостям предлагаются всевозможные напитки и блюда, в том числе из рациона здорового питания.

«Алма Отбасы» - зона семейного отдыха и детского досуга с аттракционами, художественными мастер-классами для детей и играми для всей семьи. «Алма Базар» - ярмарка яблок, где представлены различные блюда с яблоками, выпечка, варенье, джемы из яблок. Посетители фестиваля смогут отведать и приобрести десятки сортов яблок. «Алма Пикник» - гастрономическая зона барбекю, площадка отдыха, общения в стиле пикника на открытом воздухе. «Алма Демалыс» - в зоне расположен кинотеатр под открытым небом с показом фильмов казахстанских и зарубежных режиссеров.

Вместе с жителями и гостями города в парке Первого Президента побывал аким Алматы Ерболат Досаев. Он также посетил открытие ретрофестиваля «Сүйем сені, Алматы!». Градоначальник обратился к горожанам с поздравлениями.

«Искренне рад возможности лично поздравить вас с Днем города! Это особый праздник для всех нас, для каждого алматинца! Я родился и вырос здесь, у меня с Алматы связаны мои самые теплые воспоминания. Здесь я создал семью, растут мои дети. У нас с вами большие цели и задачи по развитию Алматы. Мы вместе должны сделать наш город еще лучше и краше. Наша основная цель – создать комфортную городскую среду и повысить доходы жителей во всех районах мегаполиса. Я хочу от всей души пожелать всем жителям Алматы счастья любви и крепкого здоровья! Пусть наш Алматы растет и процветает!» – сказал Ерболат Досаев.

Параллельно в городе также состоялся фестиваль «Сүйем сені, Алматы!», посвященный культурно-историческим эпохам Алматы – с 1940 года до нынешних дней. Жители и гости города погрузились в атмосферу каждого десятилетия через музыку, поэзию и декорации. Артисты исполнили композиции Шамши Калдаякова, песни Дос-Мукасан, а также ставили театральные представления.

День города завершится большим концертом «Салем, Алматы» с участием популярных отечественных звезд и группы A’Studio.

Основные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города начались 16 сентября. Концертные программы прошли во всех районах Алматы и на главных площадках мегаполиса.