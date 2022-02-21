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Алматинцы лидируют в активном использовании QR-платежей

21 Февраля 2022 14:23
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Алматинцы лидируют в активном использовании QR-платежей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с банками второго уровня внедрила сервис по оплате госпошлин с помощью QR-кода. За год казахстанцы воспользовались сервисом более 700 тысяч раз на сумму более 2,8 млрд тенге. Самыми активными стали жители Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы сообщили, что оплата с помощью QR-кода помогает упрощать получение госуслуг гражданами. Сейчас с помощью QR-кода можно оплатить 146 госуслуг. В дальнейшем этот список будет увеличиваться.

«С момента внедрения сервиса снизилась нагрузка на кассы в отделах. Клиенты экономят время и оплачивают услуги, сидя перед оператором, при оплате по QR-коду комиссия не взимается», - сказала заместитель директора филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Алматы Асем Болатбекова.

По результатам анализа наиболее активно электронным видом оплаты пользовались жители Алматы, на втором месте Караганда, а замыкает тройку лидеров Нур-Султан (72 052, 63 278 и 54 354 соответственно). Наименее популярна оплата госуслуг с помощью QR-кода в Атырауской и Северо-Казахстанской областях (23 080 и 23 449 раз).

Сообщается, что оплата госпошлины через QR-код доступна через мобильные приложения БВУ.

Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, какие госуслуги могут получить казахстанцы по QR-коду.

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#Алматы   #Цифровой Казахстан   #Правительство для граждан  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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