Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Алматинцы через соцсети смогут задать вопросы кандидатам праймериз

Автор:  
Еламан Турысбеков
12 Сентября 2020, 19:37
Алматинцы через соцсети смогут задать вопросы кандидатам праймериз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На дебатах в Алматы жители города смогут задать вопросы кандидатам, участвующим в праймериз, посредством социальных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 сентября будет дан старт публичным дебатам участников внутрипартийного праймериз. В Алматы в дебатах сойдутся 225 участников.


Ранее в прямом эфире была проведена жеребьевка по принципу лото, в результате которой участники были распределены по датам и мини-группам выступления в дебатах.


Важно отметить, что в Алматы, помимо установленных правил проведения дебатов, организаторами предусмотрена возможность для жителей города задать вопросы посредством социальных сетей. Для этого горожанам необходимо написать свой вопрос в официальных аккаунтах Алматинского городского филиала партии «Nur Otan», либо районных филиалов. Такой подход позволит населению услышать от кандидатов их мнение по реализации насущных проблем гражданского общества.


По словам первого заместителя председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислава Канкурова, праймериз проходит по принципу прозрачности, в задачи которого входит привлечение реальных и сильных лидеров. И только сильнейшие, и достойные войдут в партийный список.


Напомним, что Алматы уверенно лидирует по количеству представителей субъектов малого и среднего бизнеса и неправительственных организаций. Так, сектор малого и среднего бизнеса из числа участников на праймериз составляет порядка 50% и более 10% - НПО.


Алматы   Нур Отан   Выборы   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов