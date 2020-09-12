Алматинцы через соцсети смогут задать вопросы кандидатам праймериз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На дебатах в Алматы жители города смогут задать вопросы кандидатам, участвующим в праймериз, посредством социальных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 сентября будет дан старт публичным дебатам участников внутрипартийного праймериз. В Алматы в дебатах сойдутся 225 участников.





Ранее в прямом эфире была проведена жеребьевка по принципу лото, в результате которой участники были распределены по датам и мини-группам выступления в дебатах.





Важно отметить, что в Алматы, помимо установленных правил проведения дебатов, организаторами предусмотрена возможность для жителей города задать вопросы посредством социальных сетей. Для этого горожанам необходимо написать свой вопрос в официальных аккаунтах Алматинского городского филиала партии «Nur Otan», либо районных филиалов. Такой подход позволит населению услышать от кандидатов их мнение по реализации насущных проблем гражданского общества.





По словам первого заместителя председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислава Канкурова, праймериз проходит по принципу прозрачности, в задачи которого входит привлечение реальных и сильных лидеров. И только сильнейшие, и достойные войдут в партийный список.





Напомним, что Алматы уверенно лидирует по количеству представителей субъектов малого и среднего бизнеса и неправительственных организаций. Так, сектор малого и среднего бизнеса из числа участников на праймериз составляет порядка 50% и более 10% - НПО.