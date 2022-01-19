+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматинцу, устроившему стрельбу в Акбулаке, продлили арест

19 Января 2022 20:54
Поделиться:
Алматинцу, устроившему стрельбу в Акбулаке, продлили арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцу Игорю Дужнову, устроившему стрельбу в Акбулаке, продлили арест на месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Преступная группа совершала вооруженные налеты на частные дома в Алматы
Более 660 кг наркотиков за год изъяли в Алматинской области Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы Как террористы штурмовали департамент полиции в Алматы

«Постановлением следственного суда, ходатайство прокурора удовлетворено. Постановлено продлить срок содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении гр. Д. То есть до 20 февраля 2022 года», - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

Ранее сообщалось, что Игоря Дужнова арестовали на два месяца.

Напомним, 20 сентября в Алматы 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый мужчина забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Подозреваемый был обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. Позже в Сети появилось видео момента захвата стрелка.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

Алматинский горсуд ранее прокомментировал инцидент с убийством пяти человек. Кроме того, городской суд опубликовал разъяснение спора между Игорем Дужновым, его супругой Анаид Демирчян и банком «БЦК».


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Суды   #Судебный процесс   #Стрельба в Алматы   #Криминал  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Преступная группа совершала вооруженные налеты на частные дома в Алматы
Более 660 кг наркотиков за год изъяли в Алматинской области
Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
Как террористы штурмовали департамент полиции в Алматы
Популярное
1 Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
2 Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
3 Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
4 Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
5 Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
6 Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Читайте также
Как пострадавшим предпринимателям Алматы возместят ущерб
Какие документы нужны предпринимателям для возмещения ущерба
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив