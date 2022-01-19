Алматинцу, устроившему стрельбу в Акбулаке, продлили арест
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцу Игорю Дужнову, устроившему стрельбу в Акбулаке, продлили арест на месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Постановлением следственного суда, ходатайство прокурора удовлетворено. Постановлено продлить срок содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении гр. Д. То есть до 20 февраля 2022 года», - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.
Ранее сообщалось, что Игоря Дужнова арестовали на два месяца.
Напомним, 20 сентября в Алматы 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый мужчина забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.
Подозреваемый был обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. Позже в Сети появилось видео момента захвата стрелка.
По данному факту было возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.
Алматинский горсуд ранее прокомментировал инцидент с убийством пяти человек. Кроме того, городской суд опубликовал разъяснение спора между Игорем Дужновым, его супругой Анаид Демирчян и банком «БЦК».
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