Алматинцев призывают сообщать о нарушениях предпринимателями режима карантина
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции введен карантин. Объекты предпринимательства перешли на новый режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Приостановлена работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных центров, крупных торговых домов и торговых центров.
С 21 марта закрыты объекты сферы услуг. Это центры и кабинеты косметологии, салоны красоты, СПА-салоны, аквапарки, общественные бани, бассейны, солярий, массажные центры, фитнес залы, в том числе для занятия йогой.
Акиматом Алматы ведется мониторинг на предмет исполнения введенных ограничительных мер.
Вместе с тем, в случае обнаружения фактов незаконной деятельности указанных объектов предпринимательства, акимат просит обращаться по номерам:
- 8 775 882 55 39;
- 8 775 882 55 46;
- 8 775 882 55 02;
- 8 775 882 55 49;
- 8 775 882 55 72;
- 8 775 882 55 08;
- 8 775 882 55 16;
- 8 775 882 55 12;
- 8 775 882 55 00;
- 8 775 882 55 92.
«По всем обращениям будет проведена соответствующая работа. В случае нарушения карантина будет установлена предусмотренная законодательством РК ответственность», - сообщили в пресс-службе акимата.
Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
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