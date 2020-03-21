Алматинцев призывают сообщать о нарушениях предпринимателями режима карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции введен карантин. Объекты предпринимательства перешли на новый режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приостановлена работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных центров, крупных торговых домов и торговых центров.

С 21 марта закрыты объекты сферы услуг. Это центры и кабинеты косметологии, салоны красоты, СПА-салоны, аквапарки, общественные бани, бассейны, солярий, массажные центры, фитнес залы, в том числе для занятия йогой.

Акиматом Алматы ведется мониторинг на предмет исполнения введенных ограничительных мер.

Вместе с тем, в случае обнаружения фактов незаконной деятельности указанных объектов предпринимательства, акимат просит обращаться по номерам:

- 8 775 882 55 39;

- 8 775 882 55 46;

- 8 775 882 55 02;

- 8 775 882 55 49;

- 8 775 882 55 72;

- 8 775 882 55 08;

- 8 775 882 55 16;

- 8 775 882 55 12;

- 8 775 882 55 00;

- 8 775 882 55 92.

«По всем обращениям будет проведена соответствующая работа. В случае нарушения карантина будет установлена предусмотренная законодательством РК ответственность», - сообщили в пресс-службе акимата.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.