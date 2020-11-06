Алматинцев призвали не пренебрегать правилами безопасности в горах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спасатели службы спасения – 109 на высокогорном катке «Медео» раздали памятки для туристов, решивших отдохнуть в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Когда жители и гости мегаполиса в выходные дни совершают восхождения на пики Заилийского Алатау или осуществляют пешие прогулки с семьей детьми и друзьями в ущельях, то они порой игнорируют требования безопасности в горах.

В осенне-зимний период температура воздуха в горах по сравнению с городом Алматы ниже от 5 до 10 градусов по Цельсию. В связи с этим возрастает вероятность роста переохлаждения, а зачастую и травматизма у отдыхающих.

«Многих людей приходится спасать в горах, потому что они не уделили должного внимания подготовке к своему путешествию. Многие не предполагают, что во время восхождения могут быть различные чрезвычайные ситуации и что поход может затянуться дольше, чем предполагалось. Есть неопытные туристы, которые редко имеют с собой подходящую одежду и необходимые вещи, чтобы самим справиться с трудностями. Или, по крайней мере, подать сигнал спасателям», - сообщили в 109.

Памятки, которые вручали спасатели Службы спасения города Алматы, содержат краткую информацию о действиях, которых надо придерживаться при восхождении в горы.

Перед тем, как отправиться в горы, необходимо учесть следующие вопросы: экипировка, физическая форма и предыдущий опыт нахождения на различных высотах, изучение района, безопасность, жидкость и питание.

Также важно не отправляться в горы в одиночку, не сокращать путь за счет безопасности, обращать внимание на предупредительные знаки в горах, быть всегда готовым подать сигнал спасателям, находиться в зоне действия мобильной сети и связаться со спасателями в случае непредвиденных ситуаций.