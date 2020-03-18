Алматинцев призвали экономить и больше общаться с семьей во время карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О возможности отсрочки оплаты коммунальных услуг в связи с переходом алматинцев на дистанционную работу, а также о том, чем занять себя во время карантина, рассказал первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас активно рассматриваем этот вопрос (отсрочки оплаты - прим.). Проценты по кредитам и коммунальные платежи, это абсолютно две разные вещи. Их сравнивать и одинаково рассматривать нельзя. Да, растет потребление электроэнергии. Это не говорит о том, что жители должны включить все электроприборы, чтобы счетчики мотали. Нужно жить в условиях экономии, нужно больше общаться, оторваться от своих гаджетов, общаться с семьей, воспитывать своих детей и ухаживать за стариками», - сказал Кожагапанов.

Лучшим способом избежания коронавируса, по его словам, это не выходить из дома.

Ранее сообщалось, что с 19 марта территория Алматы будет закрыт на карантин для всех видов автотранспорта, а с 22 марта для авиа- и железнодорожного сообщения.