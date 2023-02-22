Алматинцев предупредили об опасности заражения корью

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения за прошлый год зарегистрировала в мире более 155 тысяч случаев кори. На сегодня заболеваемость отмечается в странах ближнего зарубежья - в Украине, Кыргызстане, России. Эпидемиологи Алматы, учитывая миграционные факторы, предупредили казахстанцев об опасности этой вирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, за 2022 год по городу лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи не зарегистрировано.

«Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которое относится к группе воздушно-капельных инфекций. Заболевание передается от человека к человеку по воздуху, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей. Корь – одна из наиболее контагиозных инфекций человека, так как после контакта с источником инфекции заболевает более 90% людей, не вакцинированных против кори», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Она отметила, что вирус кори попадает в организм через дыхательные пути и сосредотачивается главным образом в слизистой оболочке, в клетках которой и размножается. Затем через кровь вирус разносится по различным органам. Вирус может поражать миндалины, печень, легкие, а также костный мозг. Первыми симптомами заболевания является кашель, подъем температуры тела, слезотечение, чувствительность к свету и сыпь, которая первоначально появляется на лице, за ушами, затем по всему телу. При тяжелом течении болезни развиваются осложнения, как воспаление среднего уха, легких, трахеи, бронхов, а также воспаление мозга. От любого воспаления и осложнения больной может умереть.

«Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции (отит) и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония», - добавила Асель Калыкова.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напоминает, что единственным эффективным средством, предупреждающим от заражения корью, а также от их осложнений является только вакцинация. Вакцинация против кори проводится двухкратно в возрасте 1 год и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребенка.

Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно.

Эпидемиологи при появлении симптомов заболевания рекомендуют не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача. Также необходимо находиться дома, не посещать места работы, а также общественные места, не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.

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