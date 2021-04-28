Алматинцев предупредили о возможном сходе лавин в горах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Алматы призывают граждан быть осторожными в горах из-за возможного схода снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 27 апреля информирует: в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) в период 27-30 апреля возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - сообщили в ДЧС.

Также ранее сообщалось, что 27 апреля в городах Казахстана не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. В Алматы, Актобе, Балхаше, Караганде, Нур-Султане, Таразе, Темиртау, Усть-Каменогорске, Шымкенте метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.