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    21:00, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Алматинцев предупредили о возможном сходе лавин в горах

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Алматы призывают граждан быть осторожными в горах из-за возможного схода снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 27 апреля информирует: в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) в период 27-30 апреля возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - сообщили в ДЧС.

    Также ранее сообщалось, что 27 апреля в городах Казахстана не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. В Алматы, Актобе, Балхаше, Караганде, Нур-Султане, Таразе, Темиртау, Усть-Каменогорске, Шымкенте метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.


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