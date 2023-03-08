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Алматинцев предупредили о тумане и опасности схода снежных лавин

Автор:  
Еламан Турысбеков
8 Марта 2023, 20:00
Алматинцев предупредили о тумане и опасности схода снежных лавин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» информирует, что 9 марта утром и ночью ожидается туман, а в горах возможен сход снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период 8-10 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка (Улкен и Киши Алматы) возможен сход снежных лавин. Выставлены блокпосты на плотине Медеу возле диспетчерского поста автодороги Медеу - Шымбулак, выше горнолыжного курорта «Шымбулак» на автодороге Шымбулак - Туюык су, бассейна реки Киши Алматы, а также на плотине Аюсай на автодороге Алматы - БАО, бассейна реки Улкен Алматы», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Спасатели в этой связи рекомендуют жителям не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы. Также туристов оказавшихся в горах просят соблюдать все меры безопасности.

Ранее лавины сошли в бассейне реки Малая Алматинка и на автодорогу к озеру Иссык в Алматинской области.


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