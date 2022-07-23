23 Июля 2022 16:01

Алматинцев предупредили о сильной жаре 24-28 июля

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - Синоптики прогнозируют, что в период с 24 по28 июля в Алматы ожидается сильная жара до 38 градусов. Городской департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежании солнечных ударов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

- старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;

- используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

- не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

- старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

- снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

- следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

- не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Ранее синоптики сообщили , что в ближайшую неделю в Алматы сохранится знойная, жаркая погода. Кроме того, врачи рекомендовали жителям, как уберечь себя в жару.