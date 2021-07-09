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    10:01, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Алматинцев предупредили о сильном ветре

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9 июля в Алматы ожидается сильный ветер, а в горах местами кратковременный дождь, гроза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «ДЧС города Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» информирует, что 9 июля 2021 года в горах Алматы днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    При сильном ветре:

    - Необходимо плотно закрыть окна в домах;

    - Не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины;

    - По возможности, оставайтесь дома;

    ​- Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.


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