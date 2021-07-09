Алматинцев предупредили о сильном ветре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9 июля в Алматы ожидается сильный ветер, а в горах местами кратковременный дождь, гроза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДЧС города Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» информирует, что 9 июля 2021 года в горах Алматы днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

При сильном ветре:

- Необходимо плотно закрыть окна в домах;

- Не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины;

- По возможности, оставайтесь дома;

​- Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.