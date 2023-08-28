Алматинцев предупредили о сильном дожде и граде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения информирует, что 28 августа днем ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также ДЧС не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями. При шквалистом усилении ветра рекомендуется:

- ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

- если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине. Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В горах Алматы сохраняется риск селевой опасности гляциального (ледникового) и ливневого генезиса (происхождения).

«Уважаемые туристы, жители и гости города Алматы! Напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей», - обратились к жителям спасатели.