19 Мая 2022 15:44

Алматинцев предупредили о повышенном риске распространения кишечных инфекций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врачи призывают жителей города соблюдать правила личной гигиены в связи с наступлением сезона кишечных инфекций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфекция очень часто встречается в летний период. Острые кишечные инфекции – это группа инфекционных заболеваний, вызванных бактериями и вирусами, проявляющаяся расстройством пищеварения, симптомами обезвоживания и общей интоксикации», - сказала на брифинге заместитель главного врача по лечебной работе городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой, врач-инфекционист Тамара Утаганова.

По ее словам, на сегодня известно более 30 форм остро кишечных инфекций. При заболевании появляются схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота от трех раз в сутки и более, диарея, повышается температура тела до 37-38 градусов, а в тяжелых случаях заболевания – выраженная интоксикация и обезвоживание, которые наиболее опасны для маленьких детей.

Для профилактики заболевания, врач советует соблюдать правила гигиены: тщательно и своевременно мыть руки с мылом перед приготовлением и употребление пищи, мыть овощи, фрукты, ягоды. Не рекомендуется приобретать продукты сомнительного качества, с истекшим сроком годности. В быту использовать раздельные доски и ножи для разделки сырых и готовых к употреблению продуктов.

Спикер также рекомендует в холодильнике хранить сырые и готовые к употреблению продукты раздельно и в индивидуальной упаковке, а яйца должны быть после покупки вымыты. Немаловажно соблюдать сроки годности и температурный режим хранения продуктов и блюд, не употреблять для питья воду из открытых источников, использовать бутилированную или кипяченую воду.

Особые рекомендации спикер дала алматинцам, выезжающим в места отдыха: при поездке на природу с собой надо брать заранее вымытые овощи и фрукты, продукты с длительным сроком хранения, не требующие для хранения условий холодильника. Также врач призвала горожан купаться только в установленных для этого местах. А при купании в бассейнах и водоемах не допускать попадания воды в рот.

«Если кто-то из членов вашей семьи заболел кишечной инфекцией и находится дома, постарайтесь изолировать его от других членов семьи. Выделите ему отдельную посуду, белье, полотенца, при уходе за заболевшим используйте средства индивидуальной защиты – перчатки, маску. Проведите в доме генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств и далее обеспечьте ежедневную влажную уборку, проветривание помещений до выздоровления заболевшего», - добавила врач-инфекционист.

Кроме того, она призвала горожан при недомогании не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире более 1 млрд человек болеют кишечными инфекциями, из них до 4 млн умирают.