Алматинцев предупредили о начале второго тура противоклещевых обработок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 15 мая начинается второй тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, обработкой будут охвачены 8 лесных массивов (площадь - 1904,924 гектара) и 144 городских парков и скверов (площадь – 519,616 гектаров). Работы будут проводиться согласно графику с 15 мая по 5 июня, с учетом погодных условий (проводится в сухую, не дождливую погоду).

«Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями «Проводится противоклещевая обработка», - сообщил руководитель ДСЭК Алматы Касымхан Алпысбайулы.

Он отметил, что сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты.

Первый тур противоклещевых обработок в Алматы проводился с 29 марта.