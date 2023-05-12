Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Алматинцев предупредили о начале второго тура противоклещевых обработок

Автор:  
Еламан Турысбеков
12 Мая 2023, 19:51
Алматинцев предупредили о начале второго тура противоклещевых обработок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 15 мая начинается второй тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, обработкой будут охвачены 8 лесных массивов (площадь - 1904,924 гектара) и 144 городских парков и скверов (площадь – 519,616 гектаров). Работы будут проводиться согласно графику с 15 мая по 5 июня, с учетом погодных условий (проводится в сухую, не дождливую погоду).

«Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями «Проводится противоклещевая обработка», - сообщил руководитель ДСЭК Алматы Касымхан Алпысбайулы.

Он отметил, что сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты.

Первый тур противоклещевых обработок в Алматы проводился с 29 марта.


Алматы   Акимат   Здравоохранение   Природа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Президент Казахстана назначил ряд судей
Президент Казахстана назначил ряд судей
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Как часто казахстанцы решаются на партнерские роды
Как часто казахстанцы решаются на партнерские роды
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Наша работа требует уравновешенности, умения сдерживать эмоции - медсестры отмечают свой праздник
Наша работа требует уравновешенности, умения сдерживать эмоции - медсестры отмечают свой праздник
Имамы вышли на татами в Шахтинске
Имамы вышли на татами в Шахтинске