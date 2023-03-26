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Алматинцев предупредили о лавинной опасности в горах

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Марта 2023, 17:22
Алматинцев предупредили о лавинной опасности в горах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова, сохраняется высокий уровень лавинной опасность в период 26-28 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, с начала года произошло более 60 случаев самопроизвольных сходов лавин, общим объемом более 62 тысяч кубометров. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, управлением по ЧС Медеуского района совместно с «Казселезащитой» проведен мониторинг горнолыжного курорта «Пионер», на территории которого сохраняется лавинная опасность.

«В данное время курорт закрыт. С администратором проведена разъяснительная работа. Также для безопасности отдыхающих и населения в Иле-Алатауском национальном парке (Алмарасан, Аюсай) проводится разъяснительная работа о лавинной опасности и вручают памятки. Выставлены посты ДП, организовано дежурство сотрудников «Казселезащиты», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Спасатели рекомендуют жителям не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, чтобы не спровоцировать сход лавин.


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