Алматинцев предупредили о дожде и лавинной опасности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Синоптики прогнозируют высокий уровень лавинной опасности в горах, сильный дождь и подъем уровня воды на реках в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДЧС Алматы на основании штормовых предупреждений «Казгидромет» информирует, что в период с 10 по 12 марта на территориях, прилегающих к Алматы, ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъем уровня воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

По данным синоптиков, 12 марта днем в Алматы ожидается сильный дождь, ветер. Днем порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду

ДЧС также предупреждает жителей о лавинной опасности.

«В период с 11 по 14 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Выставлены блокпосты на автодороге Медеу - Шымбулак и на плотине Аюсай на автодороге Алматы - БАО», - отметили в департаменте по ЧС.

В ДЧС добавили, что в связи с оттепелью в настоящее время в горах Алматы наблюдается массовый сход лавин. Только за последние трое суток самопроизвольно сошло 14 лавин.

С начала лавиноопасного периода сошло 54 лавины с общим объемом 45 тысяч кубометров снега.

«С начала года «Казселезащитой», в целях обеспечения безопасности населения, автодорог и горнолыжных баз проведены 66 профилактических спусков снежных лавин, общий объем сброшенного снега составил 281 тысячу кубометров», - заявили в ведомстве.

Спасатели настоятельно рекомендуют населению города не ходить в горы, так как это опасно для жизни.