РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:53, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Алматинцев попросили не разжигать костры в горах

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жителей и гостей Алматы предупредили о пожароопасном периоде и попросили не разжигать костры в горных местностях, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Июль текущего года характеризуется переменчивой температурой. Сильная жара сменялась с незначительным понижением воздуха из-за выпадения осадков, особенно в горно-лесной местности. По предварительным сведениям «Казгидромета», во второй половине июля и августа на территории Алматы ожидается незначительное количество осадков, а также повышение температуры воздуха местами до 40 градусов. В этой связи хотел бы предупредить жителей и гостей южной столицы о предстоящем пожароопасном периоде «, - сказал в ходе брифинга в РСК заместитель начальника ДЧС города Алматы полковник гражданской защиты Самат Асаинов.

    Он добавил, что в жаркие дни пожарные и спасатели продолжат проводить профилактические работы. В первую очередь будут пресекаться факты розжига костров, так как при засухе и жаркой погоде это может привести к пожару. Лица, нарушившие пожарную безопасность могут нести административную или уголовную ответственность в зависимости от характера причинного ущерба.


    Теги:
    МЧС Безопасность Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!