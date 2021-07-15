Алматинцев попросили не разжигать костры в горах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жителей и гостей Алматы предупредили о пожароопасном периоде и попросили не разжигать костры в горных местностях, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Июль текущего года характеризуется переменчивой температурой. Сильная жара сменялась с незначительным понижением воздуха из-за выпадения осадков, особенно в горно-лесной местности. По предварительным сведениям «Казгидромета», во второй половине июля и августа на территории Алматы ожидается незначительное количество осадков, а также повышение температуры воздуха местами до 40 градусов. В этой связи хотел бы предупредить жителей и гостей южной столицы о предстоящем пожароопасном периоде «, - сказал в ходе брифинга в РСК заместитель начальника ДЧС города Алматы полковник гражданской защиты Самат Асаинов.

Он добавил, что в жаркие дни пожарные и спасатели продолжат проводить профилактические работы. В первую очередь будут пресекаться факты розжига костров, так как при засухе и жаркой погоде это может привести к пожару. Лица, нарушившие пожарную безопасность могут нести административную или уголовную ответственность в зависимости от характера причинного ущерба.