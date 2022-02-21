Алматинцев осудили на пять лет за разбойное нападение на игровой центр

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы осудили двух мужчин, совершивших разбойное нападение на игровой центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В районном суде №2 Жетысуского района рассмотрено уголовное дело по факту совершения разбоя группой лиц по предварительному сговору (статья 192 часть 2 пункт 1 УК РК).

Как было установлено судом, в ноябре 2021 года ранее судимый Ш. вступил со своим знакомым А. в преступный сговор с целью совершения разбойного нападения на игровой центр.

«На следующий день, они вошли в здание игрового центра и, убедившись в отсутствии других посетителей, подошли к потерпевшей Б. и, угрожая ножом и электрошокером, потребовали отдать все деньги из кассы. После получения денег, они скрылись с места преступления, причинив материальный ущерб в сумме 350 000 тенге», - говорится в сообщении суда.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимому Ш., в соответствии со статьей 53 УК РК суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние. В качестве смягчающих обстоятельств вину и наказание А. суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние, а также наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей. В свою очередь, обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность Ш. и А., суд признает совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что санкция статьи 192 части 2 пункта 1 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Приговором суда оба мужчины признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет (по 5 каждому). Отбывать наказание они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.