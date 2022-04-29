Алматинцев оштрафовали на более 1,5 млрд тенге с начала года за правонарушения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Камеры также выявляют автомобили с подложными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января по 23 апреля этого года аппаратно-программным комплексом «Сергек» выявлено 164 223 правонарушения на общую сумму 1 563 299 684 тенге», - ответили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В департаменте полиции также сообщили, что с ноября 2021 года в пилотном режиме работает программа «Қорғау Сергек», с помощью которой выявляются автомобили с подложными номерами.

Недавно за сутки комплекс «Қорғау Сергек» на дорогах города вычислил 11 автолюбителей, которые использовали подложные номера. Ими в течение дня допущено 790 правонарушений на общую сумму 12 млн 680 тенге. Указанные автомобили задержаны и водворены на специальную штрафную стоянку.

Всего с начала года за использование подложных государственных номеров задержан и привлечен к административной ответственности 171 водитель. Транспортные средства водворены на штрафстоянку.