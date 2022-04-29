РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:01, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Алматинцев оштрафовали на более 1,5 млрд тенге с начала года за правонарушения

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Камеры также выявляют автомобили с подложными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 января по 23 апреля этого года аппаратно-программным комплексом «Сергек» выявлено 164 223 правонарушения на общую сумму 1 563 299 684 тенге», - ответили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    В департаменте полиции также сообщили, что с ноября 2021 года в пилотном режиме работает программа «Қорғау Сергек», с помощью которой выявляются автомобили с подложными номерами.

    Недавно за сутки комплекс «Қорғау Сергек» на дорогах города вычислил 11 автолюбителей, которые использовали подложные номера. Ими в течение дня допущено 790 правонарушений на общую сумму 12 млн 680 тенге. Указанные автомобили задержаны и водворены на специальную штрафную стоянку.

    Всего с начала года за использование подложных государственных номеров задержан и привлечен к административной ответственности 171 водитель. Транспортные средства водворены на штрафстоянку.

    Теги:
    Алматы Борьба с преступностью МВД РК Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!