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    14:51, 25 Март 2021 | GMT +6

    Алматинцев могут вакцинировать в ТРЦ и на рынках

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горожан могут вакцинировать в торговых домах и на рынках. Об этом сообщила представитель управления общественного здоровья Алматы, директор центра телемедицины Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в городе работает 35 прививочных кабинетов в поликлиниках, дополнительно хотим развернуть еще 15 прививочных кабинетов. Это будут и частные медцентры. Также мы прорабатываем вопрос вакцинации населения в торговых домах, на рынках. Вопрос отрабатываем, чтобы мы сами шли к населению», - сказала Лаура Мырзагали.

    По ее словам, на сегодня вакцинацию проходят лица, которые были определены Минздравом: медработники, педагоги, военнослужащие, полицейские, студенты, сотрудники дошкольных организации, лица, состоящие на диспансерном учете.

    Лаура Мырзагали добавила, что в феврале в город поступило 1750 доз, в марте - 10 800.

    «В марте мы получили третий транш - поступило 3200 доз из 16 200, ожидаем дальнейшую поставку. Это все регулируется Министерством здравоохранения. В апреле мы ожидаем 65 200 доз. В мае - также 65 200 доз, в июне - 67 000 доз. Далее будет ревакцинация, и точно такие же цифры», - добавила она.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество Алматы
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