Алматинцев могут вакцинировать в ТРЦ и на рынках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горожан могут вакцинировать в торговых домах и на рынках. Об этом сообщила представитель управления общественного здоровья Алматы, директор центра телемедицины Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в городе работает 35 прививочных кабинетов в поликлиниках, дополнительно хотим развернуть еще 15 прививочных кабинетов. Это будут и частные медцентры. Также мы прорабатываем вопрос вакцинации населения в торговых домах, на рынках. Вопрос отрабатываем, чтобы мы сами шли к населению», - сказала Лаура Мырзагали.

По ее словам, на сегодня вакцинацию проходят лица, которые были определены Минздравом: медработники, педагоги, военнослужащие, полицейские, студенты, сотрудники дошкольных организации, лица, состоящие на диспансерном учете.

Лаура Мырзагали добавила, что в феврале в город поступило 1750 доз, в марте - 10 800.

«В марте мы получили третий транш - поступило 3200 доз из 16 200, ожидаем дальнейшую поставку. Это все регулируется Министерством здравоохранения. В апреле мы ожидаем 65 200 доз. В мае - также 65 200 доз, в июне - 67 000 доз. Далее будет ревакцинация, и точно такие же цифры», - добавила она.