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Алматинцев эвакуировали из CarCity из-за подозрительной сумки
23 Января 2020 18:23
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из-за подозрительной сумки, оставленной неизвестным мужчиной возле авторынка CarCity, эвакуировали людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Поступило сообщение об оставленной сумке на скамейке близ CarCity. Территория была оцеплена, эвакуированы люди, продавцы. Саперы проверили. Информация не подтвердилась. Там оказались простые строительные инструменты», - сообщили в департаменте полиции города.
Фото из социальных сетей
Ключевые слова: Алматы,
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