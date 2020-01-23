+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -4 °С
USD 377.29 EUR 418.41
RUB 6.09 CNY 54.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматинцев эвакуировали из CarCity из-за подозрительной сумки

23 Января 2020 18:23
Поделиться:
Алматинцев эвакуировали из CarCity из-за подозрительной сумки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из-за подозрительной сумки, оставленной неизвестным мужчиной возле авторынка CarCity, эвакуировали людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вулкан Тааль на Филиппинах выпустил столб пепла высотой 1 км
36 иностранцев эвакуировали с трассы в Северном Казахстане 26 человек эвакуированы из автобусов на трассе в Павлодарской области

«Поступило сообщение об оставленной сумке на скамейке близ CarCity. Территория была оцеплена, эвакуированы люди, продавцы. Саперы проверили. Информация не подтвердилась. Там оказались простые строительные инструменты», - сообщили в департаменте полиции города.


Фото из социальных сетей
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив