Алматинцев эвакуировали из CarCity из-за подозрительной сумки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из-за подозрительной сумки, оставленной неизвестным мужчиной возле авторынка CarCity, эвакуировали людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступило сообщение об оставленной сумке на скамейке близ CarCity. Территория была оцеплена, эвакуированы люди, продавцы. Саперы проверили. Информация не подтвердилась. Там оказались простые строительные инструменты», - сообщили в департаменте полиции города.

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