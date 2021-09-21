Алматинцев без масок оштрафовали на 5,4 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На прошедшей неделе в Алматы выявлено 40 объектов, нарушающих карантинные ограничения. Мобильные группы днем и ночью проверяют кафе, рестораны и съемные коттеджи, где возможно проведение свадеб, торжеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители мониторинговых групп сообщили, что в период с 13 по 19 сентября проведено 166 проверок. Составлен 141 протокол, из них в отношении юридических лиц - 19 на сумму 6 373 645 тенге и за нарушение масочного режима привлечены 122 человека на сумму 5 425 620 тенге.

В выходные дни в городе проверки были усилены, выявлено 26 нарушений со стороны объектов предпринимательства. В списке нарушителей: Street Bar по пр. Райымбека, кафе «Айнур», комплекс «Гранд Опера», лаунж-бар «Т-Бар», лаунж-бар «Мята на Сейфуллина» и кафе Night Star

Всего с начала года в Алматы проверками охвачено 39 972 объекта, в 3814 выявлены нарушения. Составлено 5988 протоколов на общую сумму более 461 миллиона тенге.

Специалисты отмечают, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Алматы продолжает оставаться нестабильной.

Санитарные врачи, сотрудники местных исполнительных органов и полицейские призывают население мегаполиса отказаться от проведения многолюдных торжеств.