Алматинцев без масок не будут впускать в ЦОНы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 25 мая планируется снять ограничения с деятельности всех центров обслуживания населения (ЦОН). Требования к посетителям озвучил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После снятия ограничений предполагается возобновление деятельности 16 фронт-офисов, включая пять СпецЦОНов, два центра миграционных услуг и два центра цифровых услуг, в рамках которых к работе вернутся свыше 1600 человек, в том числе 933 сотрудника фронт-офисов, работающих в непосредственном контакте с клиентами.

В связи с переходом на новую концепцию оказания государственных услуг, объекты будут работать с учетом соблюдения всех противоэпидемических мер: с обеспечением строгого соблюдения санитарного режима в помещении, социального дистанцирования и распределения потоков.

«По ЦОНам мы разработали положение, инструкцию. Здесь основное требование к посетителям - ношение маски, администрации ЦОНов рекомендуем установку дезинфицирующих тоннелей. При входе должна быть информация, как посетители должны заходить и должны иметь маски. Должны соблюдать социальную дистанцию», - сказал Ж. Бекшин.

Ранее сообщалось о том, что с 25 мая, планируется открытие всех ЦОНов и кафе.