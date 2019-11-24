Алматинцам советуют заменить в домах изношенные провода

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматы разработал план мероприятий по снижению гибели и травмирования людей при пожарах в отопительный период 2019-2020 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия по городу проводятся рейды.

«Спасатели объясняют жителям, что старые алюминиевые проводники со временем перестают выдерживать мощность электрического тока. Советуют им заменить в домах изношенные провода. Им объясняют, что неисправная электропроводка, и неправильная эксплуатация электроприборов опасны сами по себе», - отметили в ДЧС города.

Как добавили в ведомстве, однако такие призывы зачастую остаются без внимания владельцев домов. Такие же проблемы с неисправными печами и дымоходами в частных домах. Хозяева зачастую не придают замечаниям сотрудников ДЧС должного значения.

Во избежание отравления угарным газом среди населения ДЧС города Алматы напоминает о необходимости выполнения следующих элементарных правил: дымовые трубы, дымоходы отопительных печей и систем необходимо очищать от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона;

проверять тягу в дымоходе и не перекрывайте печной дымоход на ночь;

не допускать сушку дров, белья и других горючих вещей на печах, дымоходах и других обогревательных приборах;

регулярно и качественно обслуживать газовые системы и системы отопления;

соблюдать правила безопасного пользования автономным отоплением и газовыми приборами;

увидев пожар или почувствовав запах дыма, звонить по номеру 101 или 112.

Департаментом взято на учет более 145 тысяч жилых домов, расположенных в частном жилом секторе. В ходе проводимой профилактической работы департаментом с МПС, волонтерами обследовано 79 тысяч 330 домов (55% от общего числа). Проведено 184 сходов с населением, распространено более 85 тысяч памяток о мерах пожарной безопасности.

Совместно с представителями акиматов и органов социальной защиты обследованы дома 593 социально-уязвимых семей, при этом определено, что 404 семьи используют печи на твердом топливе. Произведена установка датчиков угарного газа.

Всего с начала года силами акиматов районов и департамента по ЧС приобретено 1034 датчиков угарного газа, 981 из которых установлены в домах на твердом топливе, в том числе 404 - в домах социально-уязвимых семей.