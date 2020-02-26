Алматинцам рекомендуют не посещать многолюдные места из-за коронавируса и гриппа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцам порекомендовали не посещать без особой надобности многолюдные места из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории города Алматы нет. Предприняты меры карантинизации тех лиц, которые приезжают к нам в город из зон риска», - сообщил и.о. руководителя управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев.

Кроме того, отмечено, что все медицинские организации полностью обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты.

Отдельное внимание уделяется лицам, прибывшим из других стран, где имеются случаи заболеваний, которые обращаются за помощью в медицинские организации. К ним применяются методы домашнего карантина, обзвон, посещение в домашних условиях, проводится инструктаж о правилах поведения для нераспространения инфекции на родных и друзей.

Следует отметить, что вопрос находится на контроле регионального штаба по нераспространению и недопущению заболеваемости коронавирусом под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова.

Тлеухан Абилдаев также сообщил, что департаментом контроля качества товаров и услуг по городу Алматы были проведены проверки на территории аэропорта, вокзала на соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции, в частности на наличие дезинфицирующих средств защиты.

Для реализации санитарно-профилактических мер по противодействию коронавируса, а также в связи со вспышкой острых респираторных заболеваний, рекомендуется строго соблюдать правила личной гигиены, обрабатывать руки соответствующими дезинфекционными средствами, а также воздержаться от посещений мест массового скопления людей.

«Рекомендуется не посещать без особой надобности многолюдные места, места массовых скоплений людей, чтобы не допустить распространения не только данной инфекции (коронавируса), но и в целом. Сейчас идет период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. От вопроса личной гигиены зависит очень многое. В период заболеваемости ОРВИ и гриппом человек должен предпринимать меры по нераспространению инфекций своим близким, родным, коллегам, с которыми они работают», — сказал Т. Абилдаев.