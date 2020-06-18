Алматинцам рекомендовано оставаться дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города на фоне усиления ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с непростой ситуацией с коронавирусом Правительство определило новые меры по стабилизации эпидобстановки. В этой связи в Алматы приняты дополнительные меры по усилению режима карантина. В субботу и воскресенье, 20-21 июня, будет приостановлена деятельность крупных объектов торговли и услуг, общественного транспорта», - написал Бакытжан Сагинтаев в Facebook .

Аким отметил, что для посещения будут закрыты парки, скверы, пешеходные зоны, набережные рек и водоемов, туристические объекты и другие места массового скопления.

«Прошу горожан с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам. Послабление карантинных мер привело к росту уровня заболеваемости COVID-19. Рекомендуем горожанам ограничить передвижение по городу, оставаться дома, особенно пожилым людям. Помните, что дальнейшее развитие ситуации по коронавирусу зависит от каждого из нас. По всем возникающим вопросам обращайтесь в call-центр по номеру 1308», - отметил аким.

Ранее стало известно, что в Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня.