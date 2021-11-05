Алматинцам рассказали о преимуществах перехода на ОСИ и ПТ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы зарегистрировано 600 объединений собственников имущества (ОСИ) и выбрано 2182 простых товарищества (ПТ). Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления жилищной политики города Нурбол Кажин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер напомнил, что в соответствии с требованиями закона все многоквартирные дома в стране должны до 1 июля 2022 года заменить орган управления дома. Вместо существующих КСК должны быть созданы объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества по принципу «один дом - одно объединение собственников имущества - один счет».

«Сегодня по Алматы зарегистрировано 2782 новые формы управления с охватом около 2975 многоквартирных жилых домов. Это всего 39% от общего числа жилого фонда. Стоит отметить, что нередко жильцы нескольких многоэтажек регистрируют один ОСИ либо ПТ. По такому принципу пошли жилые комплексы «Долина роз», «Керемет, «Премьера» и многие другие», - отметил Нурбол Кажин.

По его словам, жильцы домов, перешедшие на ОСИ и ПТ, смогут видеть, каковы расходы на содержание жилого фонда. Он считает, что переход домов на новые формы управления очень оправдан, так как реформа ЖКХ позволит повысить качество содержания домов, поскольку заниматься этим будут сами жители.

Н. Кажин напомнил, что внедрение такой модели управления назрело уже давно. К тому же в Алматы есть примеры довольно успешного внедрения самостоятельного обслуживания многоэтажек жителями.

«В городе самый крупный в стране жилищный фонд, насчитывающий около 8645 многоэтажек, которые обслуживают более 820 органов управления. Это КСК, ПК, ПКСК. На сегодняшний день ликвидировалось около 50 бесхозных органов управления. При этом только 7517 многоэтажек подлежат переходу на новые формы управления. Остальные признаны ветхими, или их собственниками являются Казахстанская ипотечная компания, Коммунальный жилищный фонд», - продолжил Н. Кажин.

Н. Кажин подчеркнул, что горожанам необходимо увеличивать темпы перехода на новые формы управления. В акимате готовы поддержать инициативу жильцов многоэтажек и помочь в решении вопроса, для этого создано восемь мобильных групп, утверждена Дорожная городская карта, а также графики проведения собраний среди жителей.

«Сформировано восемь мобильных групп в разрезе районов, в которые входят представители жилищной инспекции и акиматов. Они проводят разъяснительные работы с жителями и руководителями действующих органов управления, объясняют алгоритм перехода на ОСИ и ПТ. С начала текущего года по настоящее время проведено 800 собраний», - сообщил Н. Кажин.

Жителей мегаполиса консультируют также и по номеру Call-центра: 225-14-31, уже проинформированы 2500 человек. За консультацией можно обращаться по адресу пр. Достык, 85, здание Дома социальных услуг. В управлении окажут информационную помощь по принципу «одного окна».