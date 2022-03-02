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Алматинцам показали, как вести себя при сильном землетрясении

2 Марта 2022 10:41
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Алматинцам показали, как вести себя при сильном землетрясении

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы более 600 человек смогли опробовать симулятор землетрясений на Аллее спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Почувствовать землетрясение до пяти баллов, подняться в люльке подъемника пожарной машины и «пострелять» из пожарного гидранта могли алматинские учащиеся в рамках объявленного месячника гражданской обороны.


На Аллее алматинских спасателей, в рамках Всемирного дня Гражданской обороны было представлено более 20 единиц пожарной и специальной техники, применяемой спасателями при выполнении задач по ликвидации ЧС. Представлен уникальный тренажер – симулятор землетрясений на мобильной платформе.

Старший офицер управления гражданской обороны Бекболат Бугабаев провел уроки безопасности при ЧС с демонстрацией на тренажере имитации горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения до пяти баллов.

«С 14 февраля по 1 марта в детских садах и школах проведено 3 483 конкурсов рисунков, 668 конкурсов стихотворений, 865 спектаклей с участием детей, 1 552 беседы по Азбуке безопасности, 686 дидактических игр по пожарной безопасности, действий при землетрясении и других ЧС. В школах и детских домах проведен отбор на конкурс «Лучшая школа района, в области ГО», проведено 786 торжественных мероприятий, 928 открытых уроков, 503 семинара, 1 476 интерактивных урока, подготовлено 712 стенгазет и информационных уголков, проведено 306 спортивных эстафет. Данная работа продолжится до 15 марта», - сообщили в пресс-службе ДЧС.


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#Алматы   #Безопасность   #Общество   #ДЧС  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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