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Алматинцам окажут бесплатную юридическую помощь

5 Марта 2020 19:18
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Алматинцам окажут бесплатную юридическую помощь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент юстиции Алматы совместно с волонтерским движением «Акселератор добра: Ізгілік елшісі» запустил проект по правовой помощи «Әділ көмек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Бесплатная юридическая помощь будет оказана тем гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также уязвимым слоям населения.

«Консультировать будут волонтеры-студенты юридических вузов под наблюдением наших сотрудников, адвокатов и часто практикующих юристов», - сказала в ходе встречи руководитель департамента юстиции Гульнара Кокобаева.

В ходе встречи две стороны в лице департамента юстиции города Алматы и «Акселератора добра» по направлению «Әділ көмек» заключили меморандум о сотрудничестве.

«За время работы добровольцев - волонтеров проект «Акселератор Добра» приобрел уже широкий масштаб. Хотелось бы чтобы больше организаций и государственных органов поддержало нас в оказании правовой помощи», - отметила руководитель волонтерского движения Айнур Сабитова.

Во время мероприятия также были затронуты вопросы преодоления правового нигилизма, формирования среди населения принципов добропорядочности, честности, справедливости, привития этих принципов у молодого поколения.

В обсуждении вопросов участвовали представители госоргана, юристы, эксперты в области права, медиаторы города, представители волонтерского движения «Акселератор добра: Ізгілік елшісі».


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Ключевые слова: Алматы, Общество, Волонтёрство,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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