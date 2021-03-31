Алматинцам напомнили об истечении срока уплаты налогов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по Алматы напоминает, что 31 марта 2021 года истекает срок предоставления годовых форм налоговой отчетности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, истекает срок предоставления по следующим формам налоговой отчетности:

- декларация по корпоративному подоходному налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);

- декларация по индивидуальному подоходному налогу (формы 220.00, 240.00);

- декларация по налогу на сверхприбыль (форма 540.00);

- декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);

- реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);

декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);

- декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00).

Вместе с тем, налогоплательщик вправе продлить срок предоставления налоговой отчетности при условии ее предоставления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

При этом, срок предоставления налоговой отчетности, за исключением сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:

- не более 30 календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;

- не более 15 календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации и (или) расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;

- не более 30 календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.

Однако, срок предоставления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика (налогового агента), имеющего высокий уровень рисков по системе управления рисками, за исключением индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы.