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    12:11, 31 Март 2021 | GMT +6

    Алматинцам напомнили об истечении срока уплаты налогов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по Алматы напоминает, что 31 марта 2021 года истекает срок предоставления годовых форм налоговой отчетности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, истекает срок предоставления по следующим формам налоговой отчетности:

    - декларация по корпоративному подоходному налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);

    - декларация по индивидуальному подоходному налогу (формы 220.00, 240.00);

    - декларация по налогу на сверхприбыль (форма 540.00);

    - декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);

    - реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);

    декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);

    - декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00).

    Вместе с тем, налогоплательщик вправе продлить срок предоставления налоговой отчетности при условии ее предоставления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

    При этом, срок предоставления налоговой отчетности, за исключением сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:

    - не более 30 календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;

    - не более 15 календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации и (или) расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;

    - не более 30 календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.

    Однако, срок предоставления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика (налогового агента), имеющего высокий уровень рисков по системе управления рисками, за исключением индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы.


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