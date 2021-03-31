Алматинцам напомнили об истечении срока уплаты налогов
В частности, истекает срок предоставления по следующим формам налоговой отчетности:
- декларация по корпоративному подоходному налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);
- декларация по индивидуальному подоходному налогу (формы 220.00, 240.00);
- декларация по налогу на сверхприбыль (форма 540.00);
- декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);
- реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);
декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);
- декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00).
Вместе с тем, налогоплательщик вправе продлить срок предоставления налоговой отчетности при условии ее предоставления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
При этом, срок предоставления налоговой отчетности, за исключением сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:
- не более 30 календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;
- не более 15 календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации и (или) расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;
- не более 30 календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.
Однако, срок предоставления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика (налогового агента), имеющего высокий уровень рисков по системе управления рисками, за исключением индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы.